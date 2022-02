Meloni: l’Italia continua a soffrire e il governo si ostina ad infierire con le sue norme sempre più restrittive (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Giorgia Meloni, leader di Fdi, in una nota stampa lancia un duro ed ennesimo attacco al governo Draghi. “l’Italia continua a soffrire e il governo si ostina ad infierire con le sue norme sempre più restrittive. Con questo esecutivo e con le sue leggi caotiche la ripartenza è impossibile”. La tenuta del governo Draghi non è però più la stessa. Infatti la Lega nell’odierno consiglio dei Ministri ha deciso di non votare le nuove norme restrittive del duo Draghi-Speranza e soci. Un segnale d’allarme per il governo dei migliori che rischia di perdere pezzi… Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Giorgia, leader di Fdi, in una nota stampa lancia un duro ed ennesimo attacco alDraghi. “e ilsiadcon le suepiù. Con questo esecutivo e con le sue leggi caotiche la ripartenza è impossibile”. La tenuta delDraghi non è però più la stessa. Infatti la Lega nell’odierno consiglio dei Ministri ha deciso di non votare le nuovedel duo Draghi-Speranza e soci. Un segnale d’allarme per ildei migliori che rischia di perdere pezzi…

