Le nuove regole per gestire i contagi a scuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) «I vaccinati non andranno più in DAD», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, e per i non vaccinati è stato ridotto il numero di giorni della didattica a distanza Leggi su ilpost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) «I vaccinati non andranno più in DAD», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, e per i non vaccinati è stato ridotto il numero di giorni della didattica a distanza

Advertising

berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - TgLa7 : Ok da Consiglio dei ministri a nuove regole su scuola e #greenpass. La Lega non partecipa a voto. Draghi: la scuola… - fattoquotidiano : Covid, le aperture per chi ha il booster: green pass illimitato e no restrizioni in zona rossa. Le nuove regole su… - nononono0039 : Nuove regole per la scuola. I non vaccinati in DAD dopo il quinto contagio. Come dire: se siete bravi cittadini e v… -