Inter, senti Dumfries: "Favoriti per lo Scudetto? Non ci pesa" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Intanto ascolto, leggo, provo a catturare qualsiasi cosa. Le parole che più conosco sono 'uomo' e 'scivola', mi servono per sopravvivere in campo, ma certo che so cosa significa la parola Scudetto. ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Intanto ascolto, leggo, provo a catturare qualsiasi cosa. Le parole che più conosco sono 'uomo' e 'scivola', mi servono per sopravvivere in campo, ma certo che so cosa significa la parola. ...

Advertising

infoitsport : Inter, senti Dumfries: “vorrei avvicinarmi a Maicon, Inzaghi corre con noi” - raffaelecaru : 19 gol in 37 partita con l'#Argentina. Appiano, luglio 2018. La mia domanda a #Lautaro nel giorno della sua presen… - plavia : RKOMI ?? : hotel **** ma non faccio interviste nella hall, solo in camera ?? : bourguignonne ?? : la tuta dell'Inter… - MScqM1 : @Psk_bbt @InterCM16 Senti, non so quanto anni hai, ma so che sai che all’Inter hanno giocato fenomeni (vedi Ronaldo… - infoitsport : Inter, senti Carnevali: «Scamacca e Frattesi? Prima o poi da sostituire» -

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti Inter, senti Dumfries: "Favoriti per lo Scudetto? Non ci pesa" Denzel Dumfries è una delle più belle sorprese di questa prima parte di stagione dell'Inter. Sulla fascia destra è un vero motorino, capace di scardinare difese e di fornire ottimi cross per i compagni. Intervistato oggi dalle pagine della Gazzetta dello Sport, l'esterno olandese parla ...

Inter, senti Dumfries: 'vorrei avvicinarmi a Maicon, Inzaghi corre con noi' Inter, senti Dumfries - Denzel Dumfries , terzino olandese dell' Inter e vera rivelazione di questa prima parte di stagione ha rilasciato alcune, importanti, dichiarazioni ai microfoni de ' La ...

Inter, senti Dumfries: "Favoriti per lo Scudetto? Non ci pesa" Virgilio Sport Inter, senti Dumfries: "Favoriti per lo Scudetto? Non ci pesa" Denzel Dumfries è una delle più belle sorprese di questa prima parte di stagione dell’Inter. Sulla fascia destra è un vero motorino, capace di scardinare difese e di fornire ottimi cross per i ...

Inter, Dumfries snobba i rossoneri: "Del Milan non mi spaventa nessuno" Ma Zlatan è un grande, non devo aggiungere nulla, però non mi piace mai parlare troppo dei rivali: ripeto, il focus siamo noi' Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a ...

Denzel Dumfries è una delle più belle sorprese di questa prima parte di stagione dell'. Sulla fascia destra è un vero motorino, capace di scardinare difese e di fornire ottimi cross per i compagni. Intervistato oggi dalle pagine della Gazzetta dello Sport, l'esterno olandese parla ...Dumfries - Denzel Dumfries , terzino olandese dell'e vera rivelazione di questa prima parte di stagione ha rilasciato alcune, importanti, dichiarazioni ai microfoni de ' La ...Denzel Dumfries è una delle più belle sorprese di questa prima parte di stagione dell’Inter. Sulla fascia destra è un vero motorino, capace di scardinare difese e di fornire ottimi cross per i ...Ma Zlatan è un grande, non devo aggiungere nulla, però non mi piace mai parlare troppo dei rivali: ripeto, il focus siamo noi' Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a ...