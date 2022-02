Il Prof. di Rende è bruciato per niente (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Stefania Martani ha scritto un j’accuse molto coraggioso, molto sofferto sull’indifferenza nel mondo della scuola per quel collega che a Rende si è dato fuoco (NdR qui puoi leggere l’articolo di Stefania Martani) Ma c’è qualcosa di peggio dell’indifferenza: c’è il cinismo di una informazione che soffoca, che mente per compiacere il potere. La scena, nessun notiziario l’ha mostrata, neppure accennata, e dire che era sconvolgente: una torcia umana proprio davanti alla caserma dei carabinieri, che avanza, avanza inesorabile nel turbinar di fiamme finché due gommisti non accorrono con gli estintori. Troppo tardi, il trentatreenne, portato subito all’ospedale, non ce l’ha fatta e probabilmente è meglio così, il suo sarebbe stato un interminabile calvario. Sui social le immagini si moltiplicavano, provocando commenti di strazio e di pietas, sui giornali e i ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Stefania Martani ha scritto un j’accuse molto coraggioso, molto sofferto sull’indifferenza nel mondo della scuola per quel collega che asi è dato fuoco (NdR qui puoi leggere l’articolo di Stefania Martani) Ma c’è qualcosa di peggio dell’indifferenza: c’è il cinismo di una informazione che soffoca, che mente per compiacere il potere. La scena, nessun notiziario l’ha mostrata, neppure accennata, e dire che era sconvolgente: una torcia umana proprio davanti alla caserma dei carabinieri, che avanza, avanza inesorabile nel turbinar di fiamme finché due gommisti non accorrono con gli estintori. Troppo tardi, il trentatreenne, portato subito all’ospedale, non ce l’ha fatta e probabilmente è meglio così, il suo sarebbe stato un interminabile calvario. Sui social le immagini si moltiplicavano, provocando commenti di strazio e di pietas, sui giornali e i ...

Alberto93383706 : RT @a_meluzzi: Docente 33enne si dà fuoco a Rende. La Uil su Fb: 'Era stato sospeso perché no vax'. Poi elimina il post - Secolo d'Italia h… - iltronodispine : Ci sono ex prof dell'università, teorici e critici, che commentano Sanremo. Sinceramente sentirsi dare degli scemi… - vlasec_ciotto : RT @a_meluzzi: Docente 33enne si dà fuoco a Rende. La Uil su Fb: 'Era stato sospeso perché no vax'. Poi elimina il post - Secolo d'Italia h… - PaperinikEdonna : RT @a_meluzzi: Docente 33enne si dà fuoco a Rende. La Uil su Fb: 'Era stato sospeso perché no vax'. Poi elimina il post - Secolo d'Italia h… - paulaidille : RT @edosyloslabini: Giornali e tv muti, strumentalizzazioni e sciacalaggi sui social da una parte e dall'altra. Noi di @CulturaIdentita ab… -