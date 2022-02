Il Cav manovra al centro | Salvini spiazzato E tra Conte e Di Maio ne resterà uno solo Ma tra un po'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cav manovra

Tiscali Notizie

Così, Silvio Berlusconiverso il centro, come spiegato con abbondanza di particolari ieri ... Ma non c'è dubbio che il "ritorno" delha semplificato e soprattutto ridotto i tempi. Il ...Malgrado l'attivismo di Salvini, 'il Giornale' intesta a Berlusconi ladi ricomposizione, e ... mentre 'con il Matteo Salvini del partito Repubblicano (una vecchia proposta del) ci può ...Di manovra, sarebbe meglio dire ... Ma non c’è dubbio che il “ritorno” del Cav ha semplificato e soprattutto ridotto i tempi. Il Federale della Lega Matteo Salvini è arrivato alla riunione ...Per settimane il tormentone inflitto all’opinione pubblica dal mainstream del politicamente corretto è stato uno e uno solo: quello ...