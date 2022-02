Green pass, Draghi: “Via restrizioni per vaccinati, anche in zona rossa” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con le nuove misure anti-covid per la scuola e sulla durata del Green pass. Tra i provvedimenti di oggi, ha detto il premier Mario Draghi introducendo il Cdm, “c’è la decisione di eliminare le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato” contro il covid. “La validità del Green pass per chi ha tre dosi – oppure due dosi ed ha già avuto il Covid – diverrà indefinita”. I provvedimenti di oggi, ha spiegato il premier, “vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese”. “Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con le nuove misure anti-covid per la scuola e sulla durata del. Tra i provvedimenti di oggi, ha detto il premier Mariointroducendo il Cdm, “c’è la decisione di eliminare lein, per chi è vaccinato” contro il covid. “La validità delper chi ha tre dosi – oppure due dosi ed ha già avuto il Covid – diverrà indefinita”. I provvedimenti di oggi, ha spiegato il premier, “vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese”. “Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, ...

