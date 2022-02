Giovanna e Amadeus, l'amore sul palco di Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quando si sono messi insieme mormoravano «la solita storiella», ossia il conduttore che «perde la testa» per la ballerina. Vent'anni dopo, due matrimoni e un figlio, sono ancora qui. E se lui è il direttore artistico del Festival, lei è la sua first lady Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quando si sono messi insieme mormoravano «la solita storiella», ossia il conduttore che «perde la testa» per la ballerina. Vent'anni dopo, due matrimoni e un figlio, sono ancora qui. E se lui è il direttore artistico del Festival, lei è la sua first lady

