GF Vip 6: Jessica vuole approfondire la conoscenza con Barù (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le emozioni ed i colpi di scena all’interno della Casa del Grande Fratello Vip non mancano davvero mai. Nel corso della giornata odierna Soleil Sorge ha cercato di dare qualche consiglio a Jessica Selassié su come conquistare Barù. La modella italo-americana alla principessina ha suggerito di mostrarsi disinteressata. Secondo il parere di Soleil, a fare il primo passo nei confronti di Jessica deve essere il nipote di Costantino della Gherardesca e non viceversa. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6: Jessica Selassié interessata a Barù Jessica in questi giorni si è detta interessata ad approfondire la conoscenza con Barù, che nelle passate settimane per la sua compagna d’avventura aveva fatto dei piacevoli ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le emozioni ed i colpi di scena all’interno della Casa del Grande Fratello Vip non mancano davvero mai. Nel corso della giornata odierna Soleil Sorge ha cercato di dare qualche consiglio aSelassié su come conquistare. La modella italo-americana alla principessina ha suggerito di mostrarsi disinteressata. Secondo il parere di Soleil, a fare il primo passo nei confronti dideve essere il nipote di Costantino della Gherardesca e non viceversa. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6:Selassié interessata ain questi giorni si è detta interessata adlacon, che nelle passate settimane per la sua compagna d’avventura aveva fatto dei piacevoli ...

