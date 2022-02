Frosinone, Angelozzi: «L’operazione Gatti ci ha fatto perdere molti soldi» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il ds del Frosinone ha svelato un retroscena sul trasferimento di Gatti alla Juve nell’ultimo giorno di mercato Angelozzi, ds del Frosinone, ha parlato a Extra Tv dell’affare Gatti con la Juventus. Queste le sue parole: RIVELAZIONE – «Per concludere L’operazione Gatti abbiamo perso molti soldi, abbiamo avuto tantissime richieste, anche dall’estero. Domenica mattina è arrivata la richiesta di un club tedesco. Avevo 3 trattative aperte, con la Juventus e altre 2 squadre molto importanti ma il presidente voleva che Gatti restasse: farlo restare è stata una sua precisa richiesta, io l’avrei venduto subito perché sono abituato così». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il ds delha svelato un retroscena sul trasferimento dialla Juve nell’ultimo giorno di mercato, ds del, ha parlato a Extra Tv dell’affarecon la Juventus. Queste le sue parole: RIVELAZIONE – «Per concludereabbiamo perso, abbiamo avuto tantissime richieste, anche dall’estero. Domenica mattina è arrivata la richiesta di un club tedesco. Avevo 3 trattative aperte, con la Juventus e altre 2 squadre molto importanti ma il presidente voleva cherestasse: farlo restare è stata una sua precisa richiesta, io l’avrei venduto subito perché sono abituato così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

