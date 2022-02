Forte scossa di terremoto in Italia poco fa. Tante segnalazioni, zone colpite (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Forte scossa di terremoto nel Parmense avvertita anche nella bassa Lombardia. Il sisma di magnitudo 3.7 è stato registrato alle 23.43 di martedì 1° febbraio dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato localizzato a 3 chilometri dal comune di Neviano degli Arduini, a una profondità di 47 chilometri. Non si registrano danni a persone o a cose. Il terremoto è stato avvertito distintamente, oltre che dai cittadini di Parma e provincia, anche da quelli delle province vicine, da Reggio Emilia (soprattutto in Val d'Enza), Bologna, fino a Mantova alla bassa pianura bresciana. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate, soprattutto da cittadini della zona dell'epicentro che chiedevano informazioni: non si sono però verificati danni. I residenti, così come quelli di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 2 febbraio 2022)dinel Parmense avvertita anche nella bassa Lombardia. Il sisma di magnitudo 3.7 è stato registrato alle 23.43 di martedì 1° febbraio dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato localizzato a 3 chilometri dal comune di Neviano degli Arduini, a una profondità di 47 chilometri. Non si registrano danni a persone o a cose. Ilè stato avvertito distintamente, oltre che dai cittadini di Parma e provincia, anche da quelli delle province vicine, da Reggio Emilia (soprattutto in Val d'Enza), Bologna, fino a Mantova alla bassa pianura bresciana. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate, soprattutto da cittadini della zona dell'epicentro che chiedevano informazioni: non si sono però verificati danni. I residenti, così come quelli di ...

Advertising

francescosisci : Su @repubblica Stefano Folli e su @Corriere #AngeloPanebianco: crisi nazionale in partiti deboli ma arroganti, gove… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Terremoto a Parma, forte scossa di magnitudo 3.7 nella serata di ieri - leggoit : Terremoto a Parma, forte scossa di magnitudo 3.7 nella serata di ieri - ParliamoDiNews : TERRA REAL TIME: Forte scossa di terremoto avvertita in provincia di Vibo Valentia #terra #real #time #forte… - simonacuore74 : @LGrullita Le sue lacrime, dicono tutto! Emozioni davvero belle, che ti danno una forte scossa e ti portano in un… -