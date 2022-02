Fiorentina | Cabral si presenta | “Sono pronto per la maglia numero 9 | mi ispiro a Ronaldo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il nuovo attaccante della, Arthur, nel corso della sua conferenza stampa dizione, ha parlato del peso dell’eredità di Dusan Vlahovic: ”Mi sentoper questanove, mipreparato tutta la vita per indossarla. Ho grande rispetto per quanto fatto da Vlahovic sul campo, ha segnato tanti gol anche quest’anno con numeri impressionanti. Iovenuto qui con l’obiettivo di scrivere il mio nome nella storia di questo club e di questo campionato come tanti giocatori brasiliani hanno fatto prima di me. Miil Fenomeno, l’ho visto giocare fin da quando ero piccolo ed è sempre stato per me fonte di ispirazione”. ”Se sarà necessario...