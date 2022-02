Energia | Salvini | bene Ue sul nucleare | ora Draghi sia conseguente

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Più gas, per pagare bollette meno care, e avvio della ricerca sulpulito e sicuro.l'Europa, ora il governosiae abbandoni i No ideologici". Lo dice il leader della ...

Ultime Notizie dalla rete : Energia Salvini

E proprio il tema del caroe della stangata attesa sulle bollette da milioni di famiglie, ...coglierà l'occasione anche per sottolineare il "no a nuove tasse sulla casa". E tra i temi ...Lo dice il leader della Lega Matteodopo le dichiarazioni del commissario alla Stabilità Finanziaria Mairead McGuinness. 2 febbraio 2022(LaPresse) - Con il ministro Daniele Franco "abbiamo parlato di bollette e di quanto stanno aumentando per artigiani, imprese e famiglie.Freni ha assicurato oltre 900 mln per rigenerazione urbana (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 feb - "Questa mattina, il leader della Lega Matteo Salvini e' stato al Mef e ha incontrato il minis ...