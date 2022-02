Dal prossimo anno scolastico a Roma la prima media Montessori (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - Dal prossimo anno scolastico il VII Circolo Montessori - Maria Clotilde Pini di Roma diventerà Istituto comprensivo e attiverà la prima sezione di scuola media Montessori della Capitale. Si tratta, ha spiegato il dirigente scolastico Maria Beatrice Furlani di "una sezione sperimentale di scuola secondaria di primo grado che applicherà, per la prima volta, il metodo Montessori a questo ordine di scuola, grazie a una sperimentazione nazionale approvata dal Ministero dell'Istruzione, e resa possibile da una collaborazione con diverse università e con l'Opera Nazionale Montessori. Sarà così consentito agli alunni della nostra scuola di proseguire gli studi presso lo stesso plesso ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - Dalil VII Circolo- Maria Clotilde Pini didiventerà Istituto comprensivo e attiverà lasezione di scuoladella Capitale. Si tratta, ha spiegato il dirigenteMaria Beatrice Furlani di "una sezione sperimentale di scuola secondaria di primo grado che applicherà, per lavolta, il metodoa questo ordine di scuola, grazie a una sperimentazione nazionale approvata dal Ministero dell'Istruzione, e resa possibile da una collaborazione con diverse università e con l'Opera Nazionale. Sarà così consentito agli alunni della nostra scuola di proseguire gli studi presso lo stesso plesso ...

