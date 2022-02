Covid, a Bergamo 12.886 nuovi casi in una settimana: trend sempre in calo – I dati dei Comuni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il tasso di incidenza del Covid in provincia di Bergamo nella settimana 26 gennaio – 1 febbraio è pari a 1.147 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 11,47 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli Comuni) e conferma la tendenza al decremento evidenziata la scorsa settimana, riportando i valori all’ultima a settimana del 2021 (25 – 31 dicembre 2021). Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a –6.305 nuovi casi assoluti, pari a -32,9% rispetto alla settimana precedente (–1.848 nuovi casi assoluti, pari a -8,8% la scorsa settimana, – 4.742 nuovi casi, pari a -18,4% due ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il tasso di incidenza delin provincia dinella26 gennaio – 1 febbraio è pari a 1.147per 100.000 abitanti (ovvero 11,47 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli) e conferma la tendenza al decremento evidenziata la scorsa, riportando i valori all’ultima adel 2021 (25 – 31 dicembre 2021). Lo scostamento rispetto alla precedenteè pari a –6.305assoluti, pari a -32,9% rispetto allaprecedente (–1.848assoluti, pari a -8,8% la scorsa, – 4.742, pari a -18,4% due ...

