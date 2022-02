CorSport: contro il Venezia Osimhen torna titolare con una nuova maschera protettiva (Di mercoledì 2 febbraio 2022) contro il Venezia, domenica, l’attacco del Napoli tornerà ad essere guidato da Osimhen. Il Corriere dello Sport scrive che Spalletti schiererà il nigeriano titolare e che Osimhen indosserà una nuova maschera, alla quale sono state apportate alcune modifiche tecniche. “Venezia, domenica. La prossima tappa del Champions tour della squadra e soprattutto la data che a meno di clamorosi colpi di scena segnerà il rientro di Victor dal primo minuto. titolare, con una maschera leggermente modificata e la voglia incontenibile di tornare a segnare”. Sulla maschera: “Da ieri un po’ differente rispetto alla prima, riadattata alle nuove esigenze e di certo al passo con il processo di guarigione: un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022)il, domenica, l’attacco del Napoli tornerà ad essere guidato da. Il Corriere dello Sport scrive che Spalletti schiererà il nigerianoe cheindosserà una, alla quale sono state apportate alcune modifiche tecniche. “, domenica. La prossima tappa del Champions tour della squadra e soprattutto la data che a meno di clamorosi colpi di scena segnerà il rientro di Victor dal primo minuto., con unaleggermente modificata e la voglia incontenibile dire a segnare”. Sulla: “Da ieri un po’ differente rispetto alla prima, riadattata alle nuove esigenze e di certo al passo con il processo di guarigione: un ...

