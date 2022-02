Chef italiano a Kharkiv in Ucraina: ”Pronti all’emergenza, per ora siamo tranquilli” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un numero di telefono satellitare, attivo 24 ore su 24 e da chiamare in caso di emergenza, se dovessero saltare le comunicazioni. La richiesta di registrarsi al sito ‘dovesiamonelmondo.it’, in modo da poter essere rintracciati e da ricevere informazioni utili in caso di emergenza. Queste le indicazioni che l’ambasciata italiana ha dato ai nostri connazionali che vivono a Kharkiv, in Ucraina a una trentina di chilometri dal confine con la Russia, come ha riferito ad Adnkronos Salvatore Leo, Chef dell’Osteria Il Tartufo. Originario di Salerno e in Ucraina da 13 anni, Leo ha parlato di ”un incontro molto cordiale” con il personale dell’ambasciata italiana all’hotel Palace di Kharkiv, dove ”siamo dieci italiani a vivere qui”. ”Hanno voluto vedere di persona ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un numero di telefono satellitare, attivo 24 ore su 24 e da chiamare in caso di emergenza, se dovessero saltare le comunicazioni. La richiesta di registrarsi al sito ‘dovenelmondo.it’, in modo da poter essere rintracciati e da ricevere informazioni utili in caso di emergenza. Queste le indicazioni che l’ambasciata italiana ha dato ai nostri connazionali che vivono a, ina una trentina di chilometri dal confine con la Russia, come ha riferito ad Adnkronos Salvatore Leo,dell’Osteria Il Tartufo. Originario di Salerno e inda 13 anni, Leo ha parlato di ”un incontro molto cordiale” con il personale dell’ambasciata italiana all’hotel Palace di, dove ”dieci italiani a vivere qui”. ”Hanno voluto vedere di persona ...

