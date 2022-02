Benjamin Mendy accusé de viols : nouvelle accusation à l’encontre du footballeur (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La justice anglaise a alourdi les charges qui pèsent contre Benjamin Mendy. Ce mercredi 2 février, le footballeur assistait à l’audience préliminaire à son procès au tribunal de Chester. accusé de sept viols et d’une agression sexuelle, le défenseur champion du monde en 2018, fait face à une nouvelle accusation, selon Le Monde. Une plainte, pour tentative de viol, a été déposée contre lui par une sixième femme qui l’accuse pour des faits qui se seraient déroulés en juillet 2021, selon Le Parisien. “Muet”, “visage impassible”, selon le quotidien, Benjamin Mendy n’a pas réagi lors de son passage devant le tribunal. La date de son procès a également été annoncée : il commencera le 25 juillet et devrait durer six semaines. Avant cela, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La justice anglaise a alourdi les charges qui pèsent contre. Ce mercredi 2 février, leassistait à l’audience préliminaire à son procès au tribunal de Chester.de septet d’une agression sexuelle, le défenseur champion du monde en 2018, fait face à une, selon Le Monde. Une plainte, pour tentative de viol, a été déposée contre lui par une sixième femme qui l’accuse pour des faits qui se seraient déroulés en juillet 2021, selon Le Parisien. “Muet”, “visage impassible”, selon le quotidien,n’a pas réagi lors de son passage devant le tribunal. La date de son procès a également été annoncée : il commencera le 25 juillet et devrait durer six semaines. Avant cela, ...

Advertising

zazoomblog : Benjamin Mendy accusato nuovamente di violenza per tentato stupro - #Benjamin #Mendy #accusato #nuovamente - sportface2016 : #Calcio | Benjamin #Mendy accusato ancora di violenza per tentato stupro - sportli26181512 : Mendy, i guai non finiscono mai: le accuse di stupro salgono a otto: I guai non finiscono più per Benjamin Mendy, a… - CalcioPillole : Benjamin #Mendy, terzino del #ManchesterCity, si è recato questa mattina in tribunale: di seguito tutti i dettagli… - sportface2016 : #ManchesterCity, dalla Francia: nuove accuse contro Benjamin #Mendy -