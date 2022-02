Vittorio Brumotti, aggressione choc: “La tua vita finisce”. Ecco chi c’è dietro le minacce. [VIDEO] (Di martedì 1 febbraio 2022) Lunedì 31 gennaio a Striscia la notizia (su Canale 5 alle ore 20.35) prosegue la missione di Vittorio Brumotti per liberare le piazze italiane dalla droga. #VIDEO A FINE ARTICOLO L’inviato del tg satirico, dopo aver ricevuto le richieste di aiuto da parte di residenti, è andato a Licola, località della città metropolitana di Napoli a cavallo tra i comuni di Giugliano in Campania e Pozzuoli, per documentare lo spaccio che avviene sotto gli occhi di tutti. "Ringrazia che hai la telecamera", dice uno dei pusher all’inviato del tg satirico, "tu non mi fai nulla. Le guardie già sanno che io vendo la cocaina. Lo sa tutto il mondo. Mi devono solo arrestare. Non c'è bisogno che vieni tu". La situazione degenera: alcuni residenti si scagliano contro la troupe di Striscia, uno di loro solleva la bici di Brumotti e la ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 febbraio 2022) Lunedì 31 gennaio a Striscia la notizia (su Canale 5 alle ore 20.35) prosegue la missione diper liberare le piazze italiane dalla droga. #A FINE ARTICOLO L’inviato del tg satirico, dopo aver ricevuto le richieste di aiuto da parte di residenti, è andato a Licola, località della città metropolitana di Napoli a cavallo tra i comuni di Giugliano in Campania e Pozzuoli, per documentare lo spaccio che avviene sotto gli occhi di tutti. "Ringrazia che hai la telecamera", dice uno dei pusher all’inviato del tg satirico, "tu non mi fai nulla. Le guardie già sanno che io vendo la cocaina. Lo sa tutto il mondo. Mi devono solo arrestare. Non c'è bisogno che vieni tu". La situazione degenera: alcuni residenti si scagliano contro la troupe di Striscia, uno di loro solleva la bici die la ...

Advertising

lapapera50 : - EclaireLumier : RT @ManuelHolmes_: Da Viktor Krum a Vittorio Brumotti il passo è breve. #HarryPotter #HarryPotterEIlCaliceDiFuoco - savonanews : Paura per Vittorio Brumotti nel napoletano: il biker aggredito durante un servizio anti spaccio - ilnazionaleit : Paura per Vittorio Brumotti nel napoletano: il biker aggredito durante un servizio anti spaccio - ilnazionaleit : Paura per Vittorio Brumotti nel napoletano: il biker aggredito durante un servizio anti spaccio -