Ufficiale | il presidente Dal Pino si è dimesso | “è impossibile continuare nel mio ruolo”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Questa mattina ildella Lega Serie A Paolo Dalha rassegnato le sue dimissioni indirizzando ai Presidenti dei Club di A una lettera. “Cari Presidenti, cari Delegati, cari membri del Collegio dei Revisori e dell’Organismo di Vigilanza, in gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertantonel miodidella Serie A. È stato un onore presiedere l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione e ringrazio tutti Voi per i due anni trascorsi insieme. Sin dall’inizio del mio mandato, ho cercato di affrontare i temi critici della Governance della Serie A e dell’innovazione, portando avanti la creazione di una Media Company e l’ingresso nel capitale dei fondi di Private ...

È pertanto impossibile continuare nel mio ruolo di Presidente della Serie A", si legge nel testo della lettera inviata da Dal Pino, riporta l'ANSA. Sin dall'inizio del mio mandato, ho cercato di affrontare i temi critici della Governance della Serie A e dell'innovazione, portando avanti la creazione di una Media Company e l'ingresso nel capitale dei fondi di Private ... Questa mattina il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha rassegnato le sue dimissioni indirizzando ai Presidenti dei Club di A una lettera. "Cari Presidenti, cari Delegati, cari membri del ...