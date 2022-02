Ucraina, Usa pronti a trattare con Mosca sulle garanzie di sicurezza (Di martedì 1 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha detto che il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha convenuto con lui, in una conversazione telefonica, che possono essere avviati negoziati sulle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha detto che il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha convenuto con lui, in una conversazione telefonica, che possono essere avviati negoziati...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, la flotta russa davanti alla Sicilia | E' scontro all'Onu tra Usa e Russia #ucraina #russia #sicilia #ue… - MediasetTgcom24 : Ucraina, gli Stati Uniti avvertono: 'Siamo pronti a tutto' #ucraina #usa #russia #joebiden - RaiNews : Oggi Lavrov e Blinken parleranno direttamente per la prima volta da quando gli Stati Uniti e la Nato hanno respinto… - Teresat73540673 : Non ho capito dove hanno stabilito il campo di battaglia? Che centra l'talia con gli attriti tra USA-Russia- Ucrain… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: La crisi in #Ucraina: riunito il Consiglio di sicurezza dell'#ONU. Il presidente Usa #Biden ribadisce che se la Russia invaderà… -