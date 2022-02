Ucraina | colloquio Putin- Draghi | impegno a calare la tensione e a assicurare fornitura gas all’Itaia

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il Presidente russo ha precisato l'importanza del rispetto del principio fondamentale dell'indivisibilità della sicurezza così come sancito dagli accordi raggiunti in ambito Osce L'articolo proviene da Firenze Post.

Serghei Lavrov 'non ha fornito alcuna indicazione' di piani imminenti per una de - escalation in. Lo riferiscono fonti Usa dopo iltelefonico tra il ministro degli Esteri russo e il ...'Se la Russia sceglie di allontanarsi dalla diplomazia e di attaccare l', ne porterà la ... Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, avrà invece untelefonico con il suo ...Ucraina, prove di de-escalation Usa-Russia: Putin e Draghi al telefono. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha detto che nel loro colloquio il segretario di Stato americano Antony Blinken ha ...Lo comunica palazzo Chigi in una nota. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi ucraina e le relazioni bilaterali. Il presidente Draghi ha sottolineato l’importanza di ...