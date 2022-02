Ucciso nel Napoletano | il 29 marzo al via il processo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prenderà il via il prossimo 29, davanti alla prima sezione della Corte di Assise di Napoli (presidente Teresa Annunziata, giudice a latere Giuseppe Sassone), ilper l’omicidio del 27enne Gianluca Coppola,a colpi di pistola, lo scorso 8 aprile a Casoria (Napoli). Lo ha deciso oggi il gup Lucia De Micco che ha rinviato a giudizio Antonio Felli, detenuto in carcere a Poggioreale, reo confesso. L’imputato (difeso dall’avvocato Dario Carmine Procentese) lo scorso 5 luglio ha consentito agli inquirenti della Procura di Napoli (il sostituto procuratore Ivana Fulco) di ritrovare l’arma del delitto. Al giovane, che avrebbe assassinato Coppola al culmine di una lite scoppiata per motivi sentimentali, viene contestato l’omicidio, il porto d’armi e le minacce al padre della vittima, ...