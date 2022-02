Supryaga Samp: da domani agli ordini di Giampaolo (Di martedì 1 febbraio 2022) Sta per iniziare l’avventura di Supryaga in Italia: l’attaccante ucraino è atteso domani in Italia per il primo allenamento con la Samp Supryaga si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Samp. L’attaccante ucraino, prelevato dalla Dinamo Kiev in prestito di 18 mesi, si trova attualmente in volo verso l’Italia. #Supryaga ora in volo verso l'Italia: domani il primo giorno da calciatore della #Sampdoria @SampNews24— Alessio Eremita (@aleeremos) February 1, 2022 Il classe 2000 è atteso domani a Genova per la presentazione ufficiale ai media blucerchiati e – con ogni probabilità – sostenere il primo allenamento agli ordini di Marco ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Sta per iniziare l’avventura diin Italia: l’attaccante ucraino è attesoin Italia per il primo allenamento con lasi appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della. L’attaccante ucraino, prelevato dalla Dinamo Kiev in prestito di 18 mesi, si trova attualmente in volo verso l’Italia. #ora in volo verso l'Italia:il primo giorno da calciatore della #doria @News24— Alessio Eremita (@aleeremos) February 1, 2022 Il classe 2000 è attesoa Genova per la presentazione ufficiale ai media blucerchiati e – con ogni probabilità – sostenere il primo allenamentodi Marco ...

