Scuola-Lavoro | Fratoianni | ' mi sto invecchiando aspettando Lamorgese'

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Questo sono io che aspetto che la Ministrasi decida a spiegare perché la polizia ha caricato i cortei studenteschi la scorsa settimana". Lo scrive Nicolain un post su Fb commentando una sua foto 'invecchiata' con un ritocco. "Battute a parte, - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - sono serio: quanto ancora dovremmo aspettare prima che il governo spieghi ai cittadini perché le forze dell'ordine hanno terrorizzato, manganellato e ferito dei giovani che erano in piazza per protestare dopo la morte di uno studente durante l'alternanza? Non può essere un caso, perché non si tratta di un episodio isolato ma ripetutosi in tante città". "Mi vien da pensare che qualcuno lavora affinché i ragazzi e ragazze di questo Paese restino chiusi nelle ...

Non si è ancora spenta l'eco della tragica vicenda dello studente di 18 anni, Lorenzo Parelli, morto nel suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro alla Burimec di Launzacco, in provincia di Udine, ...Quella di Lorenzo è una tragedia, ma come sempre bisogna capire cosa va migliorato senza perdere il rapporto scuola lavoro che è importantissimo". Elly Schlein non ha dubbi: "Non esistono storie ...