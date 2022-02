Scocca l’ora del congresso per il Pd Sannita: ecco le scadenze, a fine mese il nuovo segretario (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi avvicina nuovamente il momento del congresso per il Pd Sannita. Dopo il rinvio di inizio gennaio, il commissario Borghi ha stilato il nuovo calendario delle operazioni. A darne nota è la federazione provinciale con una nota che di seguito pubblichiamo: Su proposta della Commissione Provinciale per il congresso, il Commissario Straordinario della Federazione Provinciale di Benevento, on. Enrico Borghi, ha fissato il nuovo calendario congressuale di seguito specificato: v ORE 20:00 DI MERCOLEDÌ 09 FEBBRAIO 2022: termine per la presentazione della candidature a segretario provinciale nel rispetto delle previsioni dello specifico regolamento, giusta delibera commissariale n. 01/2021. v 12-20 FEBBRAIO 2022: svolgimento delle riunioni di circolo per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi avvicina nuovamente il momento delper il Pd. Dopo il rinvio di inizio gennaio, il commissario Borghi ha stilato ilcalendario delle operazioni. A darne nota è la federazione provinciale con una nota che di seguito pubblichiamo: Su proposta della Commissione Provinciale per il, il Commissario Straordinario della Federazione Provinciale di Benevento, on. Enrico Borghi, ha fissato ilcalendario congressuale di seguito specificato: v ORE 20:00 DI MERCOLEDÌ 09 FEBBRAIO 2022: termine per la presentazione della candidature aprovinciale nel rispetto delle previsioni dello specifico regolamento, giusta delibera commissariale n. 01/2021. v 12-20 FEBBRAIO 2022: svolgimento delle riunioni di circolo per ...

