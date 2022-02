Sanremo 2022, Rkomi – «Insuperabile» (Di martedì 1 febbraio 2022) Tra il rap e la musica d’autore, un nuovo genere approda al Festival di Sanremo con Rkomi, che presenterà il brano Insuperabile. Nome d’arte di Mirko Manuele Martorana, ha cominciato la sua carriera musicale a 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Dopo essersi affermato sulla scena rap italiana, ha proseguito il suo percorso avvicinandosi al rock e alla musica autoriale italiana, finendo per creare un genere unico. Il suo ultimo lavoro ufficiale è Taxi Driver, uscito ad aprile 2021 guadagnando diversi record: ha vinto tre dischi di platino, ed è stato per settimane al primo posto nelle classifiche italiane, risultando l’album italiano più ascoltato su Spotify nel 2021 e piazzando Rkomi al terzo posto della classifica degli artisti italiani più ascoltati nel 2021. Negli ultimi giorni è esploso nelle radio il suo ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Tra il rap e la musica d’autore, un nuovo genere approda al Festival dicon, che presenterà il brano. Nome d’arte di Mirko Manuele Martorana, ha cominciato la sua carriera musicale a 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Dopo essersi affermato sulla scena rap italiana, ha proseguito il suo percorso avvicinandosi al rock e alla musica autoriale italiana, finendo per creare un genere unico. Il suo ultimo lavoro ufficiale è Taxi Driver, uscito ad aprile 2021 guadagnando diversi record: ha vinto tre dischi di platino, ed è stato per settimane al primo posto nelle classifiche italiane, risultando l’album italiano più ascoltato su Spotify nel 2021 e piazzandoal terzo posto della classifica degli artisti italiani più ascoltati nel 2021. Negli ultimi giorni è esploso nelle radio il suo ...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - fanpage : A Fanpage @GiuliaSalemi93 racconta la sua nuova esperienza a #Sanremo2022 Come sta affrontando questa nuova avvent… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - Jonnymetaverso : RT @HoaraBorselli: Roberto Saviano a Sanremo 2022. Dopo la Muti e la legalizzazione della cannabis, la Foer che ci riproporrà il DDLZan, pi… - aspettaaspetta : RT @HoaraBorselli: Roberto Saviano a Sanremo 2022. Dopo la Muti e la legalizzazione della cannabis, la Foer che ci riproporrà il DDLZan, pi… -