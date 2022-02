Sanremo 2022, Orietta Berti in abito ‘rose e spine’ (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – I look sanremesi di Orietta Berti non smettono di stupire. Dopo le conchiglie sul seno che hanno contraddistinto la sua partecipazione in gara l’anno scorso, a Sanremo 2022 la cantante sfoggia l’abito “rose e spine”: un abito fucsia vaporoso sulle maniche (“queste sono le rose”) e con puntiglioni sulle spalle (“e queste le spine”). Orietta conduce con Fabio Rovazzi i collegamenti dal palco galleggiante del festival, quello ospitato sulla nave da crociera Costa Toscana. E dal teatro della nave i due lanciano i primi ospiti: Colapesce e Dimartino, che intonano uno dei pezzi di maggiore successo usciti dal Sanremo dello scorso anno, ‘Musica Leggerissima’. Per l’occasione vestiti alla marinara. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – I look sanremesi dinon smettono di stupire. Dopo le conchiglie sul seno che hanno contraddistinto la sua partecipazione in gara l’anno scorso, ala cantante sfoggia l’“rose e spine”: unfucsia vaporoso sulle maniche (“queste sono le rose”) e con puntiglioni sulle spalle (“e queste le spine”).conduce con Fabio Rovazzi i collegamenti dal palco galleggiante del festival, quello ospitato sulla nave da crociera Costa Toscana. E dal teatro della nave i due lanciano i primi ospiti: Colapesce e Dimartino, che intonano uno dei pezzi di maggiore successo usciti daldello scorso anno, ‘Musica Leggerissima’. Per l’occasione vestiti alla marinara. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

