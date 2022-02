Sanremo 2022, Aka 7even – «Perfetta così» (Di martedì 1 febbraio 2022) New entry al Festival di Sanremo, l’ex allievo di Amici Aka 7even, approda sul palco dell’Ariston con il brano Perfetta così. Nome d’arte di Luca Marzano, Aka 7even, ha lanciato nel 2019 il suo primo album, dal titolo Chiaroscuro, ottenendo grande successo con una delle sue hit, Niente se non te, che ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni su Youtube. Ma il cantante è diventato celebre per aver partecipato a X Factor Italia nel 2018 e soprattutto per aver fatto parte del cast di Amici di Maria de Filippi 2020-21, dove si è contraddistinto con il brano Mi manchi, certificato doppio disco di platino. Nel corso del programma, l’artista ha lanciato altri tre brani: Yellow, Mille parole e il tormentone estivo Loca. Anche il suo primo disco, AKA 7even è stato certificato disco di ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) New entry al Festival di, l’ex allievo di Amici Aka, approda sul palco dell’Ariston con il brano. Nome d’arte di Luca Marzano, Aka, ha lanciato nel 2019 il suo primo album, dal titolo Chiaroscuro, ottenendo grande successo con una delle sue hit, Niente se non te, che ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni su Youtube. Ma il cantante è diventato celebre per aver partecipato a X Factor Italia nel 2018 e soprattutto per aver fatto parte del cast di Amici di Maria de Filippi 2020-21, dove si è contraddistinto con il brano Mi manchi, certificato doppio disco di platino. Nel corso del programma, l’artista ha lanciato altri tre brani: Yellow, Mille parole e il tormentone estivo Loca. Anche il suo primo disco, AKAè stato certificato disco di ...

