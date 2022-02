Pastore saluta Zamparini | «Mi hai trattato come un figlio Non ti dimenticherò mai» – FOTO

(Di martedì 1 febbraio 2022) Javierha volutore con un messaggio sui social Maurizio, scomparso questa notte Javier, ex giocatore del Palermo, ha volutore Mauriziocon un post sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Javier( Oficial ) (@flacojp27) «Un giorno molto triste per me… una delle prime persone che si fidava di me se n’è andata. GRAZIE di tutto, nei due anni che ho vissuto a Palermo sei stato molto più del mio presidente, mi haiune mi hai sempre aiutato. Non timai». L'articolo proviene da Calcio News 24.

È stata una perdita troppo dolorosa, lui non ha retto': locosì Rino Foschi, ex direttore ... ad Edinson Cavani e Paulo Dybala, passando per il 'Gallo' Belotti, il 'flaco', Amauri, ...Con queste parole l'attuale presidente del Palermo Calcio, Dario Mirri,l'ex patron del ... Fabrizio Miccoli, ma anche giovani pronti ad esplodere come, ilicic o Hernandez. Da quella ...Javier Matías Pastore ha voluto salutare Maurizio Zamparini, che lo aveva portato a Palermo nel 2009 (Clicca qui per scoprire i colpi dell'ex presidente rosanero). Il centrocampi ...L'ex patron di Pordenone, Venezia e Palermo è morto il primo febbraio a 80 anni. (La Repubblica) Josip Ilicic, uno dei mille talenti scoperti da Maurizio Zamparini, saluta l'ex patron del Palermo dal ...