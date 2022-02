Palermo | morto l’ex presidente Maurizio Zamparini

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ilpiange la scomparsa distoricodel club ènella notte tra lunedì e martedì 1 febbraio in una clinica in provincia di Ravenna. L’imprenditore friulano era stato ricoverato a Natale a Udine per una peritonite. L’80enne era tornato a casa, ma le sue condizioni si sarebbero aggravate rendendo necessario un altro ricovero. SportFace.

Il calcio piange Maurizio Zamparini . L'ex presidente delstanotte: a dicembre era stato sottoposto a intervento chirurgico di peritonite ed era finito in terapia intensiva a causa di una complicazione durante l'intervento. Negli ultimi ...L'ex presidente delMaurizio Zamparini èquesta notte intorno alle due 2 nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno. Zamparini a Natale era stato ricoverato ...L’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini è morto questa notte all'età di 80 anni. La sua avventura sportiva si era conclusa con l'inibizione della Figc per irregolarità contabili e lasciando il ...PALERMO (ITALPRESS) – Maurizio Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo, è scomparso all’età di 80 anni. L’imprenditore friulano si è spento nella nottata nella clinica di Cotignola, in provincia ...