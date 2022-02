Nuova avventura per l’ex bianconero: arriva il comunicato del club (Di martedì 1 febbraio 2022) In rosa dal 2011 al 2018, quella di Stephan Lichtsteiner alla Juventus è stata, senza ombra di dubbio, l’esperienza più lunga e proficua della sua carriera. Con Madama, infatti, lo svizzero ha aggiunto al suo palmarès 4 Coppe Italia, 7 scudetti e 3 Supercoppe italiane. Dopo l’addio al calcio giocato, ufficializzato nell’agosto del 2020 all’età di 36 anni, arriva però una Nuova avventura per l’ex difensore bianconero. Lichsteiner, Juventus, Serie AL’ANNUNCIO Come rivelato dal Basilea attraverso un comunicato ufficiale, Lichtsteiner diventerà il nuovo allenatore del settore giovanile: sarà, infatti, alla guida dell’Under 15, oltre che il curatore del reparto difensivo di tutte le giovanili. ?? ? Stephan Lichtsteiner, former captain of the ?? NT & 7-time title ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022) In rosa dal 2011 al 2018, quella di Stephan Lichtsteiner alla Juventus è stata, senza ombra di dubbio, l’esperienza più lunga e proficua della sua carriera. Con Madama, infatti, lo svizzero ha aggiunto al suo palmarès 4 Coppe Italia, 7 scudetti e 3 Supercoppe italiane. Dopo l’addio al calcio giocato, ufficializzato nell’agosto del 2020 all’età di 36 anni,però unaperdifensore. Lichsteiner, Juventus, Serie AL’ANNUNCIO Come rivelato dal Basilea attraverso unufficiale, Lichtsteiner diventerà il nuovo allenatore del settore giovanile: sarà, infatti, alla guida dell’Under 15, oltre che il curatore del reparto difensivo di tutte le giovanili. ?? ? Stephan Lichtsteiner, former captain of the ?? NT & 7-time title ...

