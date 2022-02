"Matteo Renzi? Ecco cosa è diventato". Carlo Calenda al veleno: tra i due è finita in disgrazia | Video (Di martedì 1 febbraio 2022) Carlo Calenda è stato ospite nello studio di Tiziana Panella, tornata alla conduzione di Tagadà dopo lo stop della settimana scorsa per lasciare spazio alla Maratona Mentana durante l'elezione del presidente della Repubblica. E proprio della partita giocata sul Quirinale si è parlato con il leader di Azione: occhi puntati su Matteo Renzi, che sembra aver ricucito un minimo rapporto con Enrico Letta, dopo averlo rassicurato che non avrebbe mai fatto asse col centrodestra sul nome di Elisabetta Casellati. L'ex premier avrebbe potuto ottenere la presidenza del Senato per sé da quella operazione, invece ha bocciato sia la Casellati che la Belloni e si è poi accodato al Mattarella bis. “Io gli ho voluto bene - ha dichiarato Calenda - è nato come rottamatore ed è diventato una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022)è stato ospite nello studio di Tiziana Panella, tornata alla conduzione di Tagadà dopo lo stop della settimana scorsa per lasciare spazio alla Maratona Mentana durante l'elezione del presidente della Repubblica. E proprio della partita giocata sul Quirinale si è parlato con il leader di Azione: occhi puntati su, che sembra aver ricucito un minimo rapporto con Enrico Letta, dopo averlo rassicurato che non avrebbe mai fatto asse col centrodestra sul nome di Elisabetta Casellati. L'ex premier avrebbe potuto ottenere la presidenza del Senato per sé da quella operazione, invece ha bocciato sia la Casellati che la Belloni e si è poi accodato al Mattarella bis. “Io gli ho voluto bene - ha dichiarato- è nato come rottamatore ed èuna ...

