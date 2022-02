Matteo Berrettini ospite a Sanremo 2022: “In allenamento faccio vincere Ajla” (VIDEO) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ più a suo agio su un campo da tennis, dove ormai riesce ad arrivare in fondo anche ai tornei Slam, ma di ritorno dall’Australian Open Matteo Berrettini riesce anche a gestire alla grande il palco dell’Ariston. ospite a Sanremo 2022, il tennista azzurro numero 6 al mondo dimostra di saper stare allo scherzo e dialoga in modo spigliato con Amadeus e Fiorello, lasciandosi andare anche a una battuta sulla sua relazione con la Tomljanovic: “In allenamento faccio vincere sempre Ajla”. In alto il VIDEO dell’ospitata del fuoriclasse del tennis italiano. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ più a suo agio su un campo da tennis, dove ormai riesce ad arrivare in fondo anche ai tornei Slam, ma di ritorno dall’Australian Openriesce anche a gestire alla grande il palco dell’Ariston., il tennista azzurro numero 6 al mondo dimostra di saper stare allo scherzo e dialoga in modo spigliato con Amadeus e Fiorello, lasciandosi andare anche a una battuta sulla sua relazione con la Tomljanovic: “Insempre”. In alto ildell’ospitata del fuoriclasse del tennis italiano. SportFace.

trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - trash_italiano : MATTEO BERRETTINI DOPO MAHMOOD E BLANCO IL MIO CUORE NON REGGE #Sanremo2022 - MarioManca : Ma Matteo Berrettini È ILLEGALE. #Sanremo2022 - crickcrock0124 : RT @MrtnG02: MATTEO BERRETTINI IO PER TE MI AMMAZZO CAPITO!? #Sanremo2022 - Giada85915355 : RT @trash_italiano: MATTEO BERRETTINI DOPO MAHMOOD E BLANCO IL MIO CUORE NON REGGE #Sanremo2022 -