Manuela Casella | “Difficile affrontare il lockdown nella Rsa”

(Di martedì 1 febbraio 2022) di Giuseppe De Vivo Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria per la pandemia che stiamo tutt’ora vivendo, abbiamo imparato a conoscere le residenze sanitarie assistenziali (RSA), che accolgono persone anziane non autosufficienti, con demenze e Alzheimer che non hanno la possibilità di essere assistiti a domicilio. All’interno di queste strutture lavorano tante figure professionali come Medici, infermieri, OSS, Animatori , fisioterapisti e assistenti sociali. La figura dell’assistente sociale riveste un ruolo importante per la presa in carico e per la predisposizione del processo di aiuto. “Uno degli obbiettivi dell’assistente sociale è quello di sostenere l’anziano e la sua famiglia in uno dei momenti più delicati della vita, quali il distacco dal proprio domicilio e dalle persone care”, spiega la dottoressa, assistente sociale ...