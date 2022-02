Lega, da Consiglio federale mandato a Salvini per creare e allargare alleanza (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Piena fiducia e mandato al segretario” della Lega, Matteo Salvini, “di lavorare per creare, allargare e potenziare un’alleanza alternativa alla sinistra”. E’ quanto emerge dal Consiglio federale della Lega, che si è svolto in via Bellerio a Milano. A proposito delle tensioni nel centrodestra, Salvini, entrando nella sede del partito, ha sottolineato che “il centrodestra si ricostruisce, non c’è problema. Io lavoro per andare oltre, per raccogliere e andare oltre”. Quanto alle critiche ricevute da Giorgia Meloni ha affermato: “Io non rispondo a chi critica, né da destra né da sinistra”. Poi, a chi gli chiedeva se la sua proposta di federazione fosse aperta anche a Fratelli d’Italia, il leader della ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Piena fiducia eal segretario” della, Matteo, “di lavorare pere potenziare un’alternativa alla sinistra”. E’ quanto emerge daldella, che si è svolto in via Bellerio a Milano. A proposito delle tensioni nel centrodestra,, entrando nella sede del partito, ha sottolineato che “il centrodestra si ricostruisce, non c’è problema. Io lavoro per andare oltre, per raccogliere e andare oltre”. Quanto alle critiche ricevute da Giorgia Meloni ha affermato: “Io non rispondo a chi critica, né da destra né da sinistra”. Poi, a chi gli chiedeva se la sua proposta di federazione fosse aperta anche a Fratelli d’Italia, il leader della ...

Advertising

petergomezblog : La rissa nel centrodestra colpisce anche Toti: Salvini lo attacca e la Lega in Liguria lascia l’aula del Consiglio.… - Agenzia_Ansa : Lega, consiglio federale al via. Salvini: 'Centrodestra diviso? Si ricostruisce'. Il segretario del Carroccio si è… - pianainforma : Lega, il consiglio federale approva all'unanimita' le proposte di salvini - - claudiocerasa : Situa. Lega. Oggi consiglio federale. No processi ma dubbi sul futuro. Che fare? Rompere con Meloni o ricucire? Inv… - mrzchm : RT @GiancarloDeRisi: Quirinale. Resa dei conti nel centrodestra, Toti nel mirino. Salvini lo attacca, la Lega in Liguria lascia l’aula del… -