L elettorale | Prodi | ' proporzionale non dà stabilità | doppio turno con sindaci l' ha fatto' **

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Se ripetiamo le elezioni con questa legge, il risultato sarà lo stesso. O noi abbiamo finalmente una leggeche dia un governo e che non voglia solo fotografare il Paese oppure le elezioni avranno sempre lo stesso risultato incerto". Così Romanoa Di Martedì. Ilserve a risolvere? "No. Come è stato coiilha risolto il problema della inpiù instabile che era quella dei".

Advertising

marattin : La mia intervista di questa mattina a Bloomberg. I partiti politici ora devono scegliere tra iniziare la campagna e… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - quinta : La riconferma di Mattarella segna la sconfitta di vari leader attuali L'incapacità di trovare un nome alternativo… - ldv_ldv : Una cosa che mi piace molto de @il_piccolo, è l’ampio sguardo oltreconfine, che informa sui Balcani, ancora oggi te… - etica_morale : RT @Cartabellotta: Per alcuni politici l'iniziale discesa della quarta ondata annuncia la fine della #pandemia #COVID19 E' l'inizio della… -

Ultime Notizie dalla rete : **L elettorale

... come diceva lei, circa due anni fa proprio in accordo con il Partito democratico, che all'epoca poneva la riforma della leggecome condizione per'approvazione della riforma ...New York, 01 feb 19:09 -'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato uno spota favore di David Perdue, candidato del Partito repubblicano...Roma, 1 feb. (askanews) - Dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, che ha ridato un orizzonte di stabilità al governo, le ...La velocità con cui i leader delle istituzioni dell'Ue hanno twittato per complimentarsi la dice lunga sul sollievo per l'esito dell'elezione del presidente della Repubblica ...