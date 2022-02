Ex lavoratori Centro “La Fabbrica”, Lettieri non va all’incontro (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Da due anni non vengono versati i contributi previdenziali ai lavoratori delle aziende Copas service e Titanus Service che operavano nell’ attività di pulizia interni, parcheggi e vigilanza dell’ ex Centro commerciale La Fabbrica , situato nella zona industriale di Salerno . La notizia è venuta fuori a margine dell’ incontro convocato oggi presso il Comune di Salerno con il sindaco Vincenzo Napoli, l’ assessore alle attività produttive Alessandro Ferrara ed una rappresentanza dei dipendenti guidati dai rappresentanti sindacali Angelo Rispoli della Fiadel e Gennaro Scarano della Uil. L’incontro convocato dopo la protesta attuata sabato mattina davanti intanto c’è stato oggi un altro incontro per trovare una soluzione ad altri lavoratori rimasti senza lavoro parliamo degli ex ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Da due anni non vengono versati i contributi previdenziali aidelle aziende Copas service e Titanus Service che operavano nell’ attività di pulizia interni, parcheggi e vigilanza dell’ excommerciale La, situato nella zona industriale di Salerno . La notizia è venuta fuori a margine dell’ incontro convocato oggi presso il Comune di Salerno con il sindaco Vincenzo Napoli, l’ assessore alle attività produttive Alessandro Ferrara ed una rappresentanza dei dipendenti guidati dai rappresentanti sindacali Angelo Rispoli della Fiadel e Gennaro Scarano della Uil. L’incontro convocato dopo la protesta attuata sabato mattina davanti intanto c’è stato oggi un altro incontro per trovare una soluzione ad altririmasti senza lavoro parliamo degli ex ...

