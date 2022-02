Esami di Stato 2022, PCTO e Invalsi non sono requisito d’accesso (Di martedì 1 febbraio 2022) Annunciate le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022. Le ordinanze ministeriali sono pronte per essere pubblicate. La principale novità è il ritorno delle prove scritte: per l’esame di terza media sono previste due prove scritte, una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche; per la maturità sia il tema d’Italiano che la seconda prova. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) Annunciate le modalità di svolgimento deglidi. Le ordinanze ministerialipronte per essere pubblicate. La principale novità è il ritorno delle prove scritte: per l’esame di terza mediapreviste due prove scritte, una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche; per la maturità sia il tema d’Italiano che la seconda prova. L'articolo .

