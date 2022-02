Elon Musk offre 5mila dollari a uno studente per smettere di tracciare il suo jet privato | il 19enne gliene chiede 50mila

(Di martedì 1 febbraio 2022)sotto ricatto. Jack Sweeney, un diciannovenne della Florida, ha rifiutato un’offerta di 5.000dal patron di Tesla per eliminare il suo account Twitter che traccia il jetdel miliardario. Lo riporta la Cnn precisando che Sweeney ha oltre 150.000 follower e tramite il suo account TwitterJet, monitora i voli die riferisce quando e dove l’aereo decolla o atterra e la durata di ogni viaggio. Il giovanedella University of Central Florida ha sviluppato una dozzina di altri account che tracciano i viaggi di personalità di alto profilo, tra cui Bill Gates e Jeff Bezos. Il primo messaggio diè datato 30 novembre: “Puoi toglierlo?”, ha chiestoa Sweeney. “È un rischio per la sicurezza.” Il ...

