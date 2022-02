Curling, Pechino 2022: le favorite del torneo femminile. Svezia, Gran Bretagna e Svizzera in pole position (Di martedì 1 febbraio 2022) Il torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 prevede la partecipazione di dieci squadre, che si affronteranno tra loro in un round robin: tutte le Nazionali sfideranno le avversarie una sola volta, per un totale di nove partite a testa. Le migliori quattro classificate accederanno alle semifinali incrociate, entrando dunque in zona medaglie (chiaramente il podio verrà delineato attraverso le due finali). La Svezia si presenta con l’obiettivo di bissare il titolo conquistato quattro anni fa a PyeongChang, sempre trascinata dalla veterana Anna Hasselborg. Le scandinave hanno però perso la finale degli ultimi Europei contro la Scozia, che per l’occasione si travestirà da Gran Bretagna e sarà sempre trascinata dal faro Eve ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Ildialle Olimpiadi Invernali diprevede la partecipazione di dieci squadre, che si affronteranno tra loro in un round robin: tutte le Nazionali sfideranno le avversarie una sola volta, per un totale di nove partite a testa. Le migliori quattro classificate accederanno alle semifinali incrociate, entrando dunque in zona medaglie (chiaramente il podio verrà delineato attraverso le due finali). Lasi presenta con l’obiettivo di bissare il titolo conquistato quattro anni fa a PyeongChang, sempre trascinata dalla veterana Anna Hasselborg. Le scandinave hanno però perso la finale degli ultimi Europei contro la Scozia, che per l’occasione si travestirà dae sarà sempre trascinata dal faro Eve ...

