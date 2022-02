**Covid: Codacons fa ricorso a Tar su consenso informato, 'non prevede responsabilità Stato'** (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - E' Stato notificato oggi il ricorso del Codacons al Tar del Lazio contro il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per "l'annullamento degli atti del Ministero della Salute che hanno approvato il modulo di consenso informato che i cittadini italiani devono firmare in sede di vaccinazione anti-Covid19, e del modulo stesso, non aggiornato alla previsione dell'obbligo vaccinale per gli over50 introdotto dal recente Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1". "A decorrere dal 15 febbraio 2022, come noto, è previsto l'obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni -spiega il Codacons nel ricorso- Tale obbligo, tuttavia, è Stato previsto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - E'notificato oggi ildelal Tar del Lazio contro il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per "l'annullamento degli atti del Ministero della Salute che hanno approvato il modulo diche i cittadini italiani devono firmare in sede di vaccinazione anti-Covid19, e del modulo stesso, non aggiornato alla previsione dell'obbligo vaccinale per gli over50 introdotto dal recente Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1". "A decorrere dal 15 febbraio 2022, come noto, è previsto l'obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni -spiega ilnel- Tale obbligo, tuttavia, èprevisto ...

