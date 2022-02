Cosa ci dice l’allarme sull’inflazione del Fondo sovrano norvegese (Di martedì 1 febbraio 2022) "Ci aspettano tempi più difficili di quelli passati, con tassi di interesse bassi e mercati sempre in rialzo. Con l’inflazione che cresce dappertutto e in alcune aree accelera, potremmo assistere a un periodo prolungato di rendimenti bassi". La preoccupazione che il recente aumento dell’inflazione non sia transitorio ma permanente è diffusa e domina le discussioni sugli scenari e i rischi dell’economia globale. Quando però a esprimersi in modo netto sulla questione è il Ceo del Fondo sovrano norvegese, una sua dichiarazione sul Financial Times viene presa molto sul serio. Con un patrimonio di oltre 1.300 miliardi di dollari, il Govermnent Pension Fund Global è il maggiore Fondo sovrano del mondo, e dalla sua istituzione nel 1997 è costantemente cresciuto grazie ai proventi dell’esportazione del petrolio, sempre ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) "Ci aspettano tempi più difficili di quelli passati, con tassi di interesse bassi e mercati sempre in rialzo. Con l’inflazione che cresce dappertutto e in alcune aree accelera, potremmo assistere a un periodo prolungato di rendimenti bassi". La preoccupazione che il recente aumento dell’inflazione non sia transitorio ma permanente è diffusa e domina le discussioni sugli scenari e i rischi dell’economia globale. Quando però a esprimersi in modo netto sulla questione è il Ceo delnorvegese, una sua dichiarazione sul Financial Times viene presa molto sul serio. Con un patrimonio di oltre 1.300 miliardi di dollari, il Govermnent Pension Fund Global è il maggioredel mondo, e dalla sua istituzione nel 1997 è costantemente cresciuto grazie ai proventi dell’esportazione del petrolio, sempre ...

Advertising

borghi_claudio : La cosa stupefacente è che persino nel sondaggio dell'oste meno della metà dice che il vino è buono. - NicolaPorro : 'La #quarantena non ferma il virus'. E poi #Bassetti dice una cosa interessante sul green pass?? - fattoquotidiano : PRESIDENTE DONNA Giuseppe Conte preferisce non replicare alle critiche di Luigi Di Maio sulla candidatura di Elisa… - troppoinstabile : stanotte ho sognato una cosa dove io c'ero ma solo alla fine. praticamente (non era una puntata) erano arrivate qua… - Bettylux12 : @Soleilandia Non è cosa dice. È come la dice. Sempre con quell'aria 'so tutto io'. Che non piace. All'inizio dell'e… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dice Alla scoperta di Comacchio, tra anguille e birdwatching Si dice Comacchio e si pensa alle anguille; è esatto, ma è riduttivo perché attorno e dentro alle ... Cosa evidente dal Ponte degli Sbirri, punto di partenza ideale per cogliere a colpo d'occhio la sua ...

Con due anni di ritardo ho capito la genialità di invitare Georgina a Sanremo E Georgina s'interpone, dice no, adesso non è il momento di chiederglielo, al postulante del ... e mi chiedo cosa resterà delle classi sociali e se sia il caso di chiedermi ancora sì mio fior di ...

Cosa dice l’indagine sullo scandalo delle feste a Downing Street Il Post Cosa ci dice l'allarme sull'inflazione del Fondo sovrano norvegese Il Ceo del maggiore fondo sovrano del mondo ha messo in guardia sugli effetti negativi che si potrebbero avere vista la congiuntura economica attuale. Ma le sue dichiarazioni sono anche un monito per ...

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: la giornata L’Oroscopo Paolo Fox dice che ora bisogna cercare di superare i contrattempi e i cavilli. Se in questi ultimi tempi è saltata una collaborazione, terminato un contratto o un accordo, non scoraggiarti.

SiComacchio e si pensa alle anguille; è esatto, ma è riduttivo perché attorno e dentro alle ...evidente dal Ponte degli Sbirri, punto di partenza ideale per cogliere a colpo d'occhio la sua ...E Georgina s'interpone,no, adesso non è il momento di chiederglielo, al postulante del ... e mi chiedoresterà delle classi sociali e se sia il caso di chiedermi ancora sì mio fior di ...Il Ceo del maggiore fondo sovrano del mondo ha messo in guardia sugli effetti negativi che si potrebbero avere vista la congiuntura economica attuale. Ma le sue dichiarazioni sono anche un monito per ...L’Oroscopo Paolo Fox dice che ora bisogna cercare di superare i contrattempi e i cavilli. Se in questi ultimi tempi è saltata una collaborazione, terminato un contratto o un accordo, non scoraggiarti.