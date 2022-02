Confesercenti | esordio senza problemi per il green pass nei negozi

(Di martedì 1 febbraio 2022)tranquillo per ilnei, in vigore da oggi: l’indagine fra i commercianti svolta danelle ore di avvio non ha riscontrato particolari, né dal punto di vista del funzionamento della app di controllo, né dal punto di vista della clientela, che si è dimostrata comprensiva e collaborativa. La possibilità che i controlli vengano svolti a campione, inoltre, alleggerisce l’impegno degli operatori. “Ancora una volta, come già per ilnei locali – dice Giancarlo Banchieri, presidente di–, il buon senso di tutti sta prevalendo; d’altra parte, si tratta di misure volte all’uscita dall’emergenza. Semmai – puntualizza Banchieri – proprio per garantirne il successo, vanno ...

Il presidente Banchieri: "Serve un rapido ritorno alla normalità, per non perdere l'abitudine ad andare a fare gli acquisti in presenza, privilegiando ancora le piattaforme online" ..