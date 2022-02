Come cambia l’Inter con Gosens (Di martedì 1 febbraio 2022) Circondata da una certa indifferenza, mentre ci si chiedeva Come avrebbe fatto la Juventus ad acquistare Vlahovic, l’Inter ha comprato uno dei migliori giocatori della Serie A recente. Robin Gosens arriva a Milano per 22 milioni di euro più bonus: una cifra che appena sei mesi avremmo ritenuto insufficiente, per uno dei laterali migliori d’Europa. Una valutazione di certo abbassata dall’inattività di Gosens negli ultimi mesi, che ha ridotto l’hype che lo circondava quest’estate, quando era diventato l’eroe per caso della Germania, il suo miglior giocatore offensivo, e Angela Merkel parlava di lui. Gosens ha giocato appena 400 minuti quest’anno in campionato, in cui ha fatto in tempo a fare un solo gol. A settembre ha rimediato una lesione muscolare alla coscia destra, l’infortunio più importante ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 1 febbraio 2022) Circondata da una certa indifferenza, mentre ci si chiedevaavrebbe fatto la Juventus ad acquistare Vlahovic,ha comprato uno dei migliori giocatori della Serie A recente. Robinarriva a Milano per 22 milioni di euro più bonus: una cifra che appena sei mesi avremmo ritenuto insufficiente, per uno dei laterali migliori d’Europa. Una valutazione di certo abbassata dall’inattività dinegli ultimi mesi, che ha ridotto l’hype che lo circondava quest’estate, quando era diventato l’eroe per caso della Germania, il suo miglior giocatore offensivo, e Angela Merkel parlava di lui.ha giocato appena 400 minuti quest’anno in campionato, in cui ha fatto in tempo a fare un solo gol. A settembre ha rimediato una lesione muscolare alla coscia destra, l’infortunio più importante ...

Advertising

lucianonobili : Dal Papeete alla buvette, il risultato non cambia per chi preferisce l’arroganza alla politica. E ha condotto il ce… - giuseppe6471 : @deliux9 sicuramente , ma come si dice , sai quello che lasci ma non sai quello che trovi , ce sempre del rischio quando si cambia - daniele19921 : RT @SantoCuratodArs: Alcuni dicono: «Commetterò ancora quel peccato. Confessarne quattro anziché tre: cosa cambia...?». È come se un figlio… - VercesiErnesto : RT @SantoCuratodArs: Alcuni dicono: «Commetterò ancora quel peccato. Confessarne quattro anziché tre: cosa cambia...?». È come se un figlio… - infoitsport : Cagliari, come cambia la formazione dopo il mercato: le scelte di mister Mazzarri -

Ultime Notizie dalla rete : Come cambia Edicola Quirinale: le rese dei conti dentro i partiti raccontate dai giornali Il vero nodo per la Lega, secondo Claudio Cerasa, è 'capire che o si cambia la rotta o si cambia ... Funzionerà come promessa di rivederlo alla guida dell'Italia dopo il 2023'. Sul fronte M5s si ...

La XXVI Giornata mondiale. Così cambia la vita consacrata Vedo i monasteri come scuole di speranza, di spiritualità e come realtà che, attraverso l'ascolto, l'offerta e la preghiera, prendono su di s le situazioni dolorose che tante persone hanno ...

Superbonus e bonus edilizi: come cambia il calendario delle agevolazioni Ipsoa “Ho scelto il lavoro da remoto per conciliare vita privata e professionale” abbiamo trovato delle sinergie e di pancia ho preso una scelta che mi ha cambiato la vita: rinunciare ad una carriera nel mondo del brand management in grandi multinazionali per sposare un progetto in ...

Cagliari, come cambia la formazione dopo il mercato: le scelte di mister Mazzarri Ascolta la versione audio dell'articolo. Il calciomercato invernale ha chiuso le sue porte alle ore 20:00 italiane: ecco come cambia la formazione del Cagliari. Il calciomercato ha chiuso i battenti p ...

Il vero nodo per la Lega, secondo Claudio Cerasa, è 'capire che o sila rotta o si... Funzioneràpromessa di rivederlo alla guida dell'Italia dopo il 2023'. Sul fronte M5s si ...Vedo i monasteriscuole di speranza, di spiritualità erealtà che, attraverso l'ascolto, l'offerta e la preghiera, prendono su di s le situazioni dolorose che tante persone hanno ...abbiamo trovato delle sinergie e di pancia ho preso una scelta che mi ha cambiato la vita: rinunciare ad una carriera nel mondo del brand management in grandi multinazionali per sposare un progetto in ...Ascolta la versione audio dell'articolo. Il calciomercato invernale ha chiuso le sue porte alle ore 20:00 italiane: ecco come cambia la formazione del Cagliari. Il calciomercato ha chiuso i battenti p ...