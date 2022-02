Come Adinolfi ha preso l’esibizione di Achille Lauro che finge di battezzarsi sul palco a Sanremo (Di martedì 1 febbraio 2022) Sembra conoscere perfetto il meccanismo, ma nonostante tutto non riesce ad esimersi dal dire la sua: Mario Adinolfi prova a cavalcare il trend Achille Lauro criticando la performance del primo concorrente in gara in questa prima serata di Sanremo: il cantante, dopo l’esibizione, si è inginocchiato e raccogliendo con una conchiglia l’acqua da una ciotola posta sul palco ha finto di battezzarsi. “Ormai il gioco è chiaro”, ha scritto il leader del Popolo della famiglia su Twitter. “Lauro – ha aggiunto – provoca in maniera oscena i cattolici (stavolta addirittura mettendo alla berlina il sacramento del battesimo e la domenica), noi reagiamo e lui lucra. Se lo avesse fatto con musulmani o ebrei? Ma contro i cattolici la Rai e Rai1 consentono tutto”. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Sembra conoscere perfetto il meccanismo, ma nonostante tutto non riesce ad esimersi dal dire la sua: Marioprova a cavalcare il trendcriticando la performance del primo concorrente in gara in questa prima serata di: il cantante, dopo, si è inginocchiato e raccogliendo con una conchiglia l’acqua da una ciotola posta sulha finto di. “Ormai il gioco è chiaro”, ha scritto il leader del Popolo della famiglia su Twitter. “– ha aggiunto – provoca in maniera oscena i cattolici (stavolta addirittura mettendo alla berlina il sacramento del battesimo e la domenica), noi reagiamo e lui lucra. Se lo avesse fatto con musulmani o ebrei? Ma contro i cattolici la Rai e Rai1 consentono tutto”. ...

Advertising

SaffronHorizon : @steganiania @marioadinolfi Io invece mi auguro che lei si dedichi maggiormente alla comprensione del testo. Adinol… - neXtquotidiano : NON BENISSIMO Come #Adinolfi ha preso l’esibizione di Achille Lauro che finge di battezzarsi sul palco a #Sanremo - LudovicoPizzill : @marioadinolfi Per come hai scritto il tweet sembra che il cambio sesso lo abbia fatto per vincere le gare. É come… - Just1Luca : Notare la malafede di questa cloaca: 'come confermato da un post fatto sparire da UIL Monza'. No, hanno dato una n… - radavelid : RT @elucubrazioni: voi siete quelli che gente come adinolfi e pillon potrebbero usare per dire di “avere buoni rapporti con la comunità lgb… -