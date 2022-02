Cagliari | Cragno in dubbio per l’Atalanta | Mazzarri ritrova Baselli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ilsi prepara alla sfida di campionato contro. Inla presenza del portiereQuello di domenica al Gewiss Stadium sarà un lunch particolarmente complicato per ilche, ancora una volta, dovrà fare a meno dei suoi uomini migliori. Assente Joao Pedro per squalifica, i rossoblù, come riporta L’Unione Sarda, attendono aggiornamenti su Alessio, rientrato in anticipo da Coverciano e su Andrea Carboni. Tanti i giocatori presenti in infermeria ma, contro, potrà finalmente contare sul suo centrocampista, il neo arrivato Daniele. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.