Auto rubate e rivendute nel Napoletano | 17 arresti | c’è anche titolare di una concessionaria

(Di martedì 1 febbraio 2022)di varie cilindrate, dalle utilitarie a quelle di lusso, smontate eo impiegate per il cosiddetto “cavallo di ritorno”. In manette sono finite così 17 persone, a Torre Annunziata, indagate a vario titolo per condotte di ricettazione e riciclaggio diveicoli rubati.nel: 17, c’èL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

All'interno dell', gli agenti hanno rinvenuto sigarette per 1000 euro ed un costoso smartphone di nuova generazione. Gli immediati accertamenti hanno consentito di scoprire che le due persone ...e rivendute o destinate al mercato dei pezzi di ricambio. Una fiorente attività scoperta a Torre Annunziata (Napoli) dove i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione a una ...Non è finita qui perché il veicolo che guidava risultava rubato lo scorso 24 gennaio a Casier (Treviso) ad un 59enne del posto. Per questo il giovane è stato denunciato per ricettazione e guida senza ...In alcuni casi sono state accertate vere e proprie trattative di acquisto, nel corso delle quali si faceva riferimento al prezzo dell'auto ... trattasse di un mezzo rubato. In una circostanza ...