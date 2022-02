Anders Breivik, il neonazista responsabile della strage di Utoya resta in carcere: “Potrebbe ripetere attacchi terroristici” (Di martedì 1 febbraio 2022) Anders Behring Breivik resta in carcere. Il responsabile della più sanguinosa strage in Norvegia dalla Seconda guerra mondiale aveva chiesto la libertà condizionata dopo dieci di prigione: si era presentato davanti ai giudici con il braccio teso nel saluto nazista e nessun segno di rimorso per le 77 persone uccise tra Oslo e l’isola di Utoya, dove si erano riuniti decine di giovani laburisti. Il tribunale di Telemark, nel sud-est del Paese scandinavo, ha spiegato che “C’è un rischio evidente che ripeta i comportamenti che hanno portato agli attacchi terroristici del 22 luglio 2011?. Una decisione in linea con la richiesta della procura e sostanzialmente attesa alla luce della perizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022)Behringin. Ilpiù sanguinosain Norvegia dalla Seconda guerra mondiale aveva chiesto la libertà condizionata dopo dieci di prigione: si era presentato davanti ai giudici con il braccio teso nel saluto nazista e nessun segno di rimorso per le 77 persone uccise tra Oslo e l’isola di, dove si erano riuniti decine di giovani laburisti. Il tribunale di Telemark, nel sud-est del Paese scandinavo, ha spiegato che “C’è un rischio evidente che ripeta i comportamenti che hanno portato aglidel 22 luglio 2011?. Una decisione in linea con la richiestaprocura e sostanzialmente attesa alla luceperizia ...

