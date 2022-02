Addio a Maurizio Zamparini | l’ex patron del Palermo è morto a Ravenna

(Di martedì 1 febbraio 2022), imprenditore e presidente di squadre di calcio di serie A come Venezia e, èintorno alle 2 di notte nella clinica di Cotignola in provincia di, dove era ricoverato da qualche giorno.presidente delera stato operato d’urgenza all’addome alla vigilia di Natale, nell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ottant’anni compiuti a giugno, era stato dimesso dalla terapia intensiva ed è stato portato in reparto dopo che le sue condizioni di salute si sono stabilizzate grazie all’intervento chirurgico.veniva definito come lucido e si diceva che rispondesse positivamente alle sollecitazioni dei medici. Suo figlio Armando era deceduto nell’ottobre 2021 per un problema cardiaco. Era ...

Zamparini ha lasciato una traccia indelebile non solo a Palermo . Nel giorno della sua morte sono tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di tutto il mondo del calcio, che ricorda un ...Maurizio Zamparini ha segnato clamorosamente il calcio di Palermo, ma non solo. Nella sua storia ci sono anche Pordenone e Venezia, ma soprattutto una vita sportiva con ...Il mondo del calcio piange Maurizio Zamparini. L'ex patron di Venezia e Palermo é scomparso nella notte. Le imprese delle sue squadre resteranno nella storia, così come il suo modo di fare calcio e il ...