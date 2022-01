Ultime Notizie Roma del 31-01-2022 ore 15:10 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale lunedì 31 gennaio Buon pomeriggio dalla funzione microfono Giuliano Ferrigno la situazione covid in Italia terapia intensiva e ricoveri ordinari stabili a livello nazionale lo rilevano gli ultimi dati dell’agenzia per i servizi sanitari regionali l’occupazione dei posti letto di terapia intensiva a livello nazionale nei reparti di rianimazione è da due giorni ferma al 13% Mentre nelle 24 ore aumenta in cinque regioni province autonome scende in altrettante 5 in aumento di un punto percentuale nelle 24 ore ci Emilia Romagna che sale così al 17% Friuli Venezia Giulia 25% provincia autonoma di Trento 28 % e Piemonte 20% mentre l’Umbria registro un aumento di 4 punti percentuali salendo così al 13% in discesa sempre di un punto percentuale Basilicata che sta 35% Calabria 15% Liguria 16% Marche 23% e provincia autonoma di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022)dailynews radiogiornale lunedì 31 gennaio Buon pomeriggio dalla funzione microfono Giuliano Ferrigno la situazione covid in Italia terapia intensiva e ricoveri ordinari stabili a livello nazionale lo rilevano gli ultimi dati dell’agenzia per i servizi sanitari regionali l’occupazione dei posti letto di terapia intensiva a livello nazionale nei reparti di rianimazione è da due giorni ferma al 13% Mentre nelle 24 ore aumenta in cinque regioni province autonome scende in altrettante 5 in aumento di un punto percentuale nelle 24 ore ci Emiliagna che sale così al 17% Friuli Venezia Giulia 25% provincia autonoma di Trento 28 % e Piemonte 20% mentre l’Umbria registro un aumento di 4 punti percentuali salendo così al 13% in discesa sempre di un punto percentuale Basilicata che sta 35% Calabria 15% Liguria 16% Marche 23% e provincia autonoma di ...

